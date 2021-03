Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Öffentlichkeitsfahndung nach Tätern

Nienburg (ots)

(Haa) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg fahndet öffentlich nach zwei Tätern zu einem Computerbetrug. Ein 81-jähriger Mann aus Stadthagen war am 18.01.2021 in der Filiale der Commerzbank in der Straße Am Markt von einem der beiden Täter angesprochen worden. Dieser forderte den Senior auf seine EC-Karte in den Bankautomaten zu stecken und die PIN-Nummer einzugeben. Im Anschluss gelang es dem Beschuldigten den Rentner abzulenken und dessen EC-Karte zu entwenden. Mit Hilfe des Wissens über die PIN und der gestohlenen EC-Karte konnten durch beide Täter insgesamt 1700 EUR unrechtmäßig abgehoben werden. Beide Beschuldigte benutzen dafür sowohl den Geldautomaten der Commerzbank als auch einen Geldautomaten der in der Nähe befindlichen Sparkasse. Durch die Kameras der Kreditinstitute wurden Bilder von den beiden Beschuldigten gefertigt. Nachdem alle polizeiinternen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ermittlung der beiden Männer geführt haben, hat nun das Amtsgericht Bückeburg die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Mit dem Foto des Täters bitten die Ermittler der Stadthäger Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben? Es handelt sich bei der einen Person um einen Mann mit schlanker Statur und südländischem Aussehen. Die Person hat dunkle, kurze Haare und trägt einen dunklen Bart. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einem olivgrünen Parka, einer grauen Jeans, einer grauen Kappe, schwarz-weißen Sneaker und einer hellen Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet. Bei dem zweiten Täter handelt es sich ebenfalls um eine männliche Person mit südländischem Aussehen, schlanker Statur und dunklen, kurzen Haaren. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine auffällig glänzende schwarze Daunenjacke, eine blaue Jeans im Destroyed Look, schwarz-weiße Sneaker und eine helle Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Stadthagen unter der Telefonnumer: 05721/40040.

