Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Kallstadt (ots)

Am frühen Morgen des 03.09.2021, gegen 04:25 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW in der Weinstraße in Kallstadt aufgrund seiner zügigen Fahrweise auf. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer, einem 35-Jährigen aus dem Raum Grünstadt, Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab letztlich einen Wert von über 0,5 Promille, sodass gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Den Heimweg trat der Betroffene zu Fuß an.

