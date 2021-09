Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegales Kraftfahrzeugrenn/gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

A61 (ots)

Am Donnerstag, den 02.09.2021, gegen 19:10 Uhr kam es auf der A61 in Fahrrichtung Ludwigshafen, im Bereich des Rastplatzes Wonnegau, zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, bzw. zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 25 jähriger Mann aus Hassloch mit seinem schwarzen Audi A5 und ein 29 jähriger Mann aus Neustadt mit seinem Audi A3, die A61 in Fahrtrichtung Süden. Die beiden Personenkraftwagen überholten sich mehrfach über den Standstreifen und bremsten sich gegenseitig aus. Es flogen auch Getränke aus den geöffneten Fensterscheiben auf die jeweiligen PKW´s.Durch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung konnten beide Fahrzeuge festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und deren Führerscheine beschlagnahmt.

Es wird gebeten, dass sich Zeugen, bzw. möglicherweise Geschädigte sich mit der Autobahnpolizei in Ruchheim in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell