Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallfluchten, Zeugen gesucht

Gönnheim / Bad Dürkheim (ots)

Zu zwei Verkehrsunfallfluchten, zu denen Zeugen gesucht werden, kam es im Tagesverlauf des 01.09.21 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr bis ca. 15:45 Uhr wurde demnach ein ordnungsgemäß in der Ludwigstraße in Gönnheim, Höhe Hausnummer 11, geparkter Ford Focus beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte hier ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Im Zeitraum von ca. 14:00 bis 14:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Philipp-Fauth-Straße abgestellter Daimler SLK beschädigt. Hier touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Einparken den rechts daneben geparkten SLK am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Ein korrespondierender Schaden konnte durch die geschädigte Fahrzeughalterin an einem daneben geparkten PKW festgestellt, der Fahrzeugführer jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugenhinweise werden in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de erbeten.

