Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Schwerer Unfall in Kirchheim an der Weinstraße

Kirchheim (Weinstraße), Weinstraße Süd/Weisenheimer Straße -01.09.2021, 15:15 Uhr (ots)

Ein Taxifahrer fuhr mit einem Fahrgast auf der Weinstraße Süd und wollte nach links in die Weisenheimer Straße einbiegen. Der 58-Jährige übersah dabei ein Motorrad im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 28-jährige Fahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin erheblich verletzten (Fraktur). Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Am PKW und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000EUR. .

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell