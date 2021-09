Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Audi-Fahrer mit 3 Promille unterwegs

Ludwigshafen (ots)

mit 3 Promille unterwegs

Ein Audi fiel Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 01.09.2021 um 01.18 Uhr auf der A61 auf, da dieser die Autobahn auffällig langsam und in Schlangenlinien befuhr. Als die Beamten die Anhaltezeichen am Polizeiwagen einschalteten, versuchte der Audi-Fahrer zu flüchten. Dies gelang ihm aber nicht, er konnte auf der A650 eingeholt und auf der B37 im Bereich Ludwigshafen angehalten werden. Bei der Kontrolle war schnell klar, was mit dem 31-jährigen Fahrer nicht stimmte. Ein Alkotest ergab schließlich 3,08 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell