Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Dürkheim (ots)

Am Montagnachmittag, den 30.08.2021 gegen 17 Uhr kam es auf der B37, von Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 22-jährige Fahrerin aus Kaiserslautern verlor die Kontrolle über ihren Mazda, als sie mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit eine Kurve befuhr. In Folge dessen, kam sie ins Schleudern und landete im Straßengraben. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei war eine Rettungswagenbesatzung vor Ort im Einsatz. Die B37 war für etwa 15 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

