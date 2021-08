Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Samstag kam es gegen 15:45 Uhr auf der Stader Straße im Bereich der Einmündung Hollenworther Straße in Hemmoor zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Ein 42-Jähriger Pedelec-Fahrer aus Hemmoor befuhr den Radweg rechtsseitig entlang der B 73 in Richtung Cadenberge. Ihm kam in Höhe der Unfallstelle ein 52-jähriger Radler, ebenfalls aus Hemmoor, entgegen. Beide Radfahrer prallten frontal zusammen und verletzten sich jeweils leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pedelec-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig abgegebener Atemalkoholtest durch den 42-Jährigen ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Pedelec-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

