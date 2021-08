Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Gemarkung Loxstedt-Stotel, Bundesstraße 437, Lunebrücke Verkehrsunfall mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

Zur Unfallzeit löste sich aus bislang unbekannter Ursache, vom Fahrzeugführer (54 J) zunächst unbemerkt, von einem Gespann (Wohnmobil mit Anhänger) der Anhänger. Das Gespann befuhr die B 437 aus Richtung Wesertunnel kommend in Fahrtrichtung BAB 27. Im Anschluss schleuderte der Anhänger in den Gegenverkehr und kollidierte unmittelbar auf der Lunebrücke mit einem PKW, der die B 437 in Richtung Wesertunnel befuhr. Der 66 J. alte Fahrzeugführerin blieb auf der Brücke keine Chance für ein Ausweichmanöver, so dass es zur Frontalkollision zwischen dem PKW und dem Anhänger kam. Der Fahrzeugführer des Gespanns hatte den Verlust seines Anhängers zwischenzeitlich bemerkt und kehrte unverzüglich zur Unfallstelle zurück. Die Fahrzeugführerin und ihr Ehemann 67 J. (Mitfahrer vorne rechts) zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie wurden mittels Rettungswagen einem Bremerhavener Krankenhaus zugeführt. Sowohl am PKW als auch am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25000 Euro. An der Unfallstelle waren neben Rettungskräften auch die freiwilligen Ortswehren Stotel, Dedesdorf und Wiemsdorf eingesetzt.

Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma wurde die Bundesstraße zeitweise bis 13.30 h voll gesperrt. Durch die zeitweilige Staubildung kam es für beide Fahrtrichtungen zu einer erheblichen Staubildung. Bedingt dadurch wurde die BAB Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Bremen ebenfalls für die Dauer der Bergung voll gesperrt.

