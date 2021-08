Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Schiffdorf; Spaden Sachbeschädigungen an Wahlwerbeplakaten

Cuxhaven (ots)

Am Donnerstag und am Freitag (05./06.08.2021) wurden im Bereich der Brameler Straße (Schiffdorf) sowie im Bereich der Deutschen Straße, Wehdener Straße und Eichenweg (Spaden) diverse beschmierte Wahlplakate eines Bürgermeisterkandidaten im Kommunalwahlkampf festgestellt. Die Kollegen*innen des Polizeikommissariats Schiffdorf haben die angezeigten Sachbeschädigungen aufgenommen. Zeugen*innen, die Hinweise auf den oder die Täter*innen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

