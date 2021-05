Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbrüche in Meppener Schulen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Kardinal-von-Galen-Schule an der Wichernstraße und in die Paul-Gerhardt-Schule an der Bokeloher Straße eingedrungen. Sie brachen jeweils Fenster der Schulgebäude auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Was sie genau erbeuten konnten, ist bislang unklar. An der Kardinal-von-Galen-Schule richteten sie Sachschäden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Im Bereich der Paul-Gerhardt-Schule fielen die Schäden geringer aus. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

