Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallbeteiligter gesucht

Meppen (ots)

Bereits am 30. April ist es an der Straße Am Stadtforst (Waldstadion) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 16 und 19 Uhr hatten sich die Fahrer eines grauen VW Golf und eines dunkelblauen Kombi nach dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge kurz unterhalten. Da es im Nachhinein zu Problemen bezüglich der Schadensregulierung gekommen ist, wird der Fahrer des dunkelblauen Kombi gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell