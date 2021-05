Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Keine Verletzten bei Brand in Mehrfamilienhaus

Freren (ots)

Am Montagmittag ist es im Dohlenweg zum Brand eines Mehrparteienhauses gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einem angrenzenden Holzgeräteschuppen aus. Die Flammen griffen auf das Mehrfamilienhaus über und richteten erhebliche Schäden an. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zusätzlich ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Alle Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen. Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Freren, Spelle, Andervenne und Thuine sowie eine Rettungswagenbesatzung vor Ort. Der Brandort ist beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

