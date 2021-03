Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Täter in Farbschmiererei vertieft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede-

An der Gütersloher Straße überraschten am Donnerstag, 04.03.2021, Polizisten einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat.

Streifenbeamten fiel um 00:30 Uhr an der Gütersloher Straße/ Gotenstraße eine Person auf, die gebückt vor einem Verteilerkasten stand und diesen beschmierte. Der Sprayer war so in seine Handlung vertieft, dass der Steifenwagen unbemerkt neben ihm hielt und die Polizisten ihn ansprachen. Als er die Beamten wahrnahm, versuchte er vergeblich noch seine Handschuhe hinter sich zu verstecken.

Der 21-jährige Bielefelder hatte in seiner Umhängetasche mehrere Spraydosen dabei. An den von ihm weggewofenen Handschuhen, an seiner Kleidung und an seinen Händen befanden sich Farbkleckse. Er behauptete, nichts gemacht zu haben und die Welt sei zu grau.

Die Beamten fanden vier weitere "Tags" an drei anderen Objekten in der Nähe des Tatortes. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell