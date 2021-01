Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gegen Hauswand gefahren

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen verlor ein 18-jähriger Autofahrer am 04.01.2021, gegen 18:47 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer sowie einer Hauswand in der Rußiconstraße. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt, stand jedoch unter Schock und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell