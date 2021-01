Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Bei Ermittlungen zu einem vorangegangenen Ladendiebstahl wurden Polizeibeamte am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Schulstraße angegriffen. Die Polizisten wollten den Aufenthaltsort des 22-jährigen Ladendiebes überprüfen. Dieser hatte zuvor in einer Drogerie ein Parfüm gestohlen. In der Wohnung fanden die Beamten weitere sieben Parfümflaschen vor. Die Mitbewohner des Ladendiebes, eine 28-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann, reagierten aggressiv und wollten weitere polizeiliche Maßnahmen verhindern, so dass alle gefesselt werden mussten. Die 28-Jährige leistete hierbei Widerstand. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die drei Personen wurden in den polizeilichen Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu der Herkunft der aufgefundenen Parfümflaschen dauern an.

