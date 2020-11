Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - 50-Jähriger verletzt sich leicht nach Kellerbrand

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einem Kellerbrand bei dem ein 50 Jahre alte Hausbewohner leicht verletzt wurde, kam es am Samstagabend in der Hasenstraße in Sulzfeld.

Durch eine Nachbarin wurde kurz nach 18 Uhr Rauch festgestellt, der aus der geschlossenen Garage des Wohnanwesens drang.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Sulzfeld, die mit 60 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Beim Brandausbruch befand sich die Familie glücklicherweise nicht im Gebäude. Beim Öffnen der Garage durch den Eigentümer wurde er von einer Rauchwolke erfasst, sodass er wieder heraus torkelte und direkt rückwärts zu Boden fiel. Laut Angaben des Rettungsdienstes verletzte sich der 50-Jährige dabei am Rücken und erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand entstand der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt eines Elektroherdes im Kellerbereich. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Als Schaden wurden Rußablagerungen an Decke und Wand benannt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 EUR geschätzt.

