Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr verschaffte sich ein Mann unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung in der Rohrlachstraße. Der Unbekannte klingelte bei dem 69-jährigen Bewohner und gab an, dass er telefonieren müsse. Nachdem der unbekannte Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel dem 69-Jährigen auf, dass sein Geldbeutel gestohlen wurde.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Daher rät die Polizei: Lassen Sie auch unter Vorhalt von vermeintlichen Notlagen keine Unbekannten Personen in Ihr Haus. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen das Verhalten seltsam erscheint. Verständigen Sie wenn möglich Angehörige oder Nachbarn und informieren Sie sie über das Geschehene. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

