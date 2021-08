Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Hechthausen Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -Zeugenaufruf-

Cuxhaven (ots)

In der Nacht von Freitag (06.08.2021) auf Samstag (07.08.2021) entfernte bisher unbekannte Täterschaft einen Gullydeckel im Einmündungsbereich der Wischer Straße/ Hinterm Holz in Hechthausen. Durch einen Zeugen konnte der Deckel rechtzeitig wieder eingesetzt werden, sodass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Hemmoor unter 04771-6070 zu melden.

