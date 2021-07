Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Smart von der Fahrbahn abgekommen L 550 derzeit gesperrt, PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Nachdem der 19-jährige Autofahrer am Montagabend in Höhe des Ilvesbaches verunfallt war, wurde er nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Bis zur Bergung des Pkw und der Säuberung der Unfallstelle war die L 550 bis gegen 20:00 Uhr gesperrt. *mm

