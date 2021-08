Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Unfall in Drangstedt auf regennasser Fahrbahn

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitag (06.08.2021) kontrollierte die Polizei einen 34-Jährigen Cuxhavener, der gegen 00:50 Uhr mit einem Fahrrad die Grodener Chaussee befuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,12 Promille und bestätigte den Verdacht, dass dieser alkoholisiert ist. Wenige Stunden später, gegen 02:50 Uhr trafen die Beamten in der Deichstraße auf einen 31-Jährigen Cuxhavener, der dort mit einem E-Scooter fuhr. Auch hier ergab sich der Verdacht des Alkoholkonsums vor Fahrtantritt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille. In beiden Fällen wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Geestland. Am Donnerstag, den 05.08.2021, ereignete sich auf der Hauptstraße im Ortsteil Drangstedt ein Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 20-Jährige geriet mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie seitlich mit einem VW California eines 61-Jährigen aus Münster. Alle Insassen blieben unverletzt. Der VW Polo der 20-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

