Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

NeuwiedNeuwied (ots)

Der 52 jährige Beschuldigte befuhr am Freitag gegen 15:45 Uhr mit seinem Fahrrad verkehrswidrig die Mittelstraße in Neuwied. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und merklicher Alkoholisierung geriet er nach links gegen einen Werbeaufsteller und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und der Werbeaufsteller wurde beschädigt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der Alkoholisierung wurde er bis in die späten Abendstunden ins polizeiliche Gewahrsam genommen.

