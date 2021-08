Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei Cuxhaven nimmt neue E-Bikes in Betrieb

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven hat in dieser Woche zwei neue E-Bikes für den täglichen Polizeidienst in Betrieb genommen. Damit sind die Beamtinnen und Beamten nicht nur umweltfreundlicher und flexibler unterwegs, sondern sie werden auch präsenter und ansprechbarer für die Bürgerinnen und Bürger Cuxhavens. Regelmäßige Streifen im Stadtgebiet und am Strand werden zukünftig das Ziel der fahrradfahrenden Teams sein. Durch den veränderten Blickwinkel der eingesetzten Kollegen werden damit potentielle Gefahrenpunkte im Straßenverkehr besser erkannt und die polizeiliche Arbeit sinnvoll ergänzt. Scheuen Sie sich also nicht die Teams auf zwei Rädern auf aktuelle Probleme anzusprechen. Sie erkennen sie an den neongelben Fahrradhelmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell