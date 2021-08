Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunken mit Golfkart unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hollnseth. Am frühen Montagmorgen, 02.08.2021, wurde die Polizei gegen 4:00 Uhr zu einer Ruhestörung nach Hollnseth gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Ukrainer, der mit einem sog. Golfkart durch die Ortschaft fuhr. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. In der Folge wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Da der Mann noch am selben Tag wieder in die Heimat zurückreisen wollte und somit keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten.

