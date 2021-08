Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Drogeneinfluss +++ Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Cuxhaven (ots)

Cadenberge/Hemmoor. Im Laufe des Wochenendes wurden zwei Verkehrsteilnehmer von der Polizei in Hemmoor angehalten, die Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung aufwiesen. Den Anfang machte ein 28-jähriger Autofahrer am Samstag, 31.07.2021, gegen 21:45 Uhr. Er befuhr mit seinem Renault die Westersoder Schulstraße in Hemmoor und kam hierbei einem Streifenwagen entgegen. Der Fahrer war den Beamten bekannt, weil ihm die Fahrerlaubnis wegen Drogen am Steuer bereits entzogen worden war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich bei dem 28-Jährigen Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Nach einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest, der positiv verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Am folgenden Sonntag, 01.08.2021, gegen 11:40 Uhr, hielten die Beamten dann einen Volvo-Fahrer aus Hamburg auf der Straße Dingwörden in Geversdorf an. Bei der Kontrolle zeigte auch dieser Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Vortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

---------------------

Hemmoor. Am Samstag, 31.07.2021, gegen 15:50 Uhr, wurde die Polizei Hemmoor zu einem Unfall mit einer verletzten Person in die Schützenstraße gerufen. Ein 14-jähriger Radfahrer aus Hemmoor fuhr aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr. Hierbei übersah der Jugendliche einen Kastenwagen, der die Schützenstraße bevorrechtigt befuhr. Er prallte frontal mit diesem zusammen und wurde durch die Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell