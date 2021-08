Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Wasserwerker in Stotel

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Mittwoch, den 28.07.2021 gelang es sog. "Falschen Wasserwerkern" aus einer Wohnung in der Fasanenstraße in Stotel Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. Die Wohnungsinhaberin öffnete gegen 10:30 Uhr in dem Glauben, dass es sich um einen Bekannten handelt, einer männlichen Person die Tür. Diese gab sich als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft aus und gab vor, dass es notwendig sei, das Wasser im Bad zu überprüfen. Er forderte die alleinlebende Wohnungsinhaberin auf, das Wasser der Badewanne anzustellen. Während er den Blick in den Flur verdeckte, indem er sich in die Badezimmertür stellte, betrat vermutlich mindestens eine weitere Person unbemerkt die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Bewohnerin das Fehlen der Wertgegenstände fest. Anzeige erstattet sie jedoch erst, als ihr Vermieter ihr dazu riet. Der Mann sei etwa 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen und habe dunkles lockiges Haar gehabt. Zeugen, die in der genannten Zeit ein oder mehrere Personen in der Fasanenstraße beobachtet haben, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu melden.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin: Handwerker und Mitarbeiter von Versorgungsbetrieben (Gas, Wasser, Strom) kündigen sich mittlerweile meist schriftlich bei Ihnen an. Deshalb lassen Sie sich bei unangekündigten Besuchen noch vor der Eingangstür einen Ausweis zeigen und bestehen Sie darauf, den Ausweis genau in Augenschein nehmen zu dürfen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und holen Sie im Zweifelsfall einen Nachbarn dazu oder rufen Sie die Polizei.

