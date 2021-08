Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wachsame Nachbarn +++ Diebstahl aus Wohnhaus +++ Sattelzug verursacht Unfall +++ Zigarettenautomat geleert +++ Mit geparktem Pkw kollidiert

Landkreis Cuxhaven. Am Dienstag, 03.08.2021, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger gegen 11:45 Uhr ein möglicher Einbruchsversuch in der Lehfeldstraße in Cuxhaven gemeldet. Zwei Personen wurden beobachtet, von denen eine im Haus mit einem Hebelwerkzeug agierte. Die mutmaßlichen Einbrecher entpuppten sich jedoch als Mitarbeiter eines Notdienstes, die gerade dabei waren, eine Person aus dem Fahrstuhl des Hauses zu befreien.

Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich etwa eine halbe Stunde später in Langen (Geestland) zu. Dort wurde eine männliche Person beobachtet, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus verschaffte. Hierbei handelte es sich jedoch um einen Bewohner, der seinen Hausschlüssel verloren hatte. Auch wenn es sich in beiden Fällen nicht um Einbrecher gehandelt hat, bittet die Polizei auch weiterhin nicht wegzuschauen und bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu verständigen.

Loxstedt. Am Dienstag, 03.08.2021 wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr ein Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Fleester Straße in Stotel gemeldet. Die Bewohnerin des Hauses wollte am Abend ihr Schlafzimmer im ersten Obergeschoss betreten und musste feststellen, dass die Schlafzimmertür von innen verschlossen war. Das Fenster des Schlafzimmers war geöffnet und bei der Überprüfung des Zimmers konnte festgestellt werden, dass dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsucht worden war. Aufgrund der Umstände ist anzunehmen, dass der Täter über eine Nebeneingangstür ins Haus gelangt ist, die zum Lüften geöffnet war. Nach bisheriger Kenntnis wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der Schaden dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Zeugen, die im Tagesverlauf verdächtige Personen in der Fleester Straße, nahe der Kirche bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu wenden.

Loxstedt/ BAB 27. Am Dienstag, den 03.08.2021, gegen 13:00 Uhr, beabsichtigte ein 47-jähriger Soltauer mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Stotel und Bremerhaven-Süd vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen der Autobahn 27 zu wechseln. Der Fahrer des Sattelzuges übersah dabei den bereits auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen Pkw Hyundai einer 43-Jährigen aus der Gemeinde Schwanewede. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einer Kollision mit erheblichen Schäden. Der Pkw der Schwanewederin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden weiteren Insassen blieben unverletzt. Auch der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 4.500 Euro beziffert.

Beverstedt. In der Zeit von Montag, 02.08.2021, 20:00 Uhr bis Dienstag, 03.08.2021, 21:00 Uhr wurde der Zigarettenautomat in der Straße Zum Lunebogen, an der dortigen Gaststätte gewaltsam geöffnet und Zigaretten und Bargeld im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet. Zeugen, die in dieser Sache verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf, unter der 04706 948-0 zu wenden.

Wurster Nordseeküste. Am Dienstag, den 03.08.2021 ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Straße Cappeler Bahnhofstraße in der Ortschaft Cappel ein Auffahrunfall. Ein 38-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem VW Caddy gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka eines 67-Jährigen aus der Wurster Nordseeküste. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Caddy leicht verletzt und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opel befand sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise nicht im Fahrzeug. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.500 Euro geschätzt.

