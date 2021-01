Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Auffahrunfall mit zwei Verletzten

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Autos kam es am Mittwoch (6.1.21) auf der B525. Alle beteiligten kommen aus Nottuln. Gegen 14.35 war eine 50-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße aus Richtung Darup in Fahrtrichtung Nottuln unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr ein Traktor vor ihr her, woraufhin sie vom Gas ging. Hinter ihr befand sich eine 58-jährige Autofahrerin, auf deren Wagen eine 27-Jährige auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto der 58-Jährigen auf das Fahrzeug der 50-Jährigen aufgeschoben. Mit Rettungswagen kamen zwei Frauen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell