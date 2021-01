Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Nordstraße/Eisenstangen gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (6.1.21) drei rund einen Meter lange Eisenstangen von einer Baustelle an der Nordstraße gestohlen. Vorgesehen waren diese für den Treppenbau. Sie lagen vor der Haustür. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell