Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf der Flage/Dülmener stört Nachtruhe

CoesfeldCoesfeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch riefen Anwohner der Straße Auf der Flage bei der Polizei an. Zwischen 3.30 Uhr und 3.40 Uhr stieß ein 26-jähriger Dülmener Warnbarken und Halteverbotsschilder auf der Straße um. Die Beamten trafen den Mann an, der nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen muss.

