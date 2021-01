Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Fahranfänger unter Drogen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Mit einem Strafverfahren muss ein 18-jähriger Autofahrer aus Selm rechnen. Er stand am späten Dienstagabend (5.1.21) unter Drogen, als Polizisten ihn gegen 23.25 Uhr an der Steverstraße stoppten. Der Mann schwankte beim Gehen, lallte und sprach undeutlich. Ein Drogentest war positiv auf Cannabis und Kokain. Er musste mit zu Wache, auf der eine Ärztin dem Selmer eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Zudem erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle.

