Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall auf regennasser Fahrbahn +++ Pkw überschlägt sich - Insassen unverletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntag, 08.08.2021, ereignete sich gegen 09:50 Uhr an der Kreuzung Haydnstraße, Ecke Feldweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 24-Jähriger Cuxhavener die Kontrolle über seinem Pkw Mercedes, als er nach rechts in den Feldweg einbiegen wollte. Dort kollidierte er mit einem VW Polo einer 51-jährigen Cuxhavenerin, die aus dem Feldweg an die Kreuzung herangefahren war. Durch den Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

--------------

Loxstedt/BAB 27. Am Sonntag, 08.08.2021, ereignete sich gegen 20:30 Uhr an der Anschlussstelle Stotel ein Verkehrsunfall. Nach bisheriger Kenntnis wollte ein 56-jähriger Bremer mit seinem Pkw VW an der Anschlussstelle Stotel in Richtung Bremen auf die Autobahn auffahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in der Auffahrt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach im Sichtdreieck zum Liegen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch drei weitere Insassen, die alle nach polizeilicher Kenntnis glücklicherweise unverletzt blieben. Alle wurden zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Die Anschlussstelle Stotel war für die Einsatzmaßnahmen zeitweise vollständig gesperrt. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell