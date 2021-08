Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Trockners

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 30.08.2021 gegen 22 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Schreck in Bad Dürkheim gerufen. Vor Ort konnte Rauch, aus dem Kellerschacht kommend, festgestellt werden. Der Brand ging von einem Trockner im gemeinsamen Waschkeller hervor. Alle noch im Objekt befindlichen Personen wurden vorsorglich evakuiert. Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Somit ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Beschädigt wurde lediglich der in Brand geratene Trockner.

