Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Falsche Telekommitarbeiter entwenden Bargeld und Schmuck

Osthofen (ots)

Am Vormittag des 08.04.2021 verschafften sich falsche Telekommitarbeiter unter dem Vorwand einer Signalstörung Zutritt in ein Wohnhaus im Stärkmühlweg. Durch geschicktes Ablenken des 81-jährigen Geschädigten bewegte sich ein Täter kurzzeitig unbeaufsichtigt in den Räumlichkeiten. Er entwendete Bargeld und Schmuck im oberen vierstelligen Bereich. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst im Nachgang.

Unbekannter Täter 1:

-190 cm Körpergröße -vermutlich Deutscher -35-40 Jahre -dunkel gekleidet -schwarzer Mundschutz

Unbekannter Täter 2:

-175 cm Körpergröße -evtl. Osteuropäer -35-40 Jahre -dunkle Haare -schwarzer Mundschutz

Die Kriminalpolizei rät dazu Fremden (Dachdecker, Wasser oder-Stromableser) keinen Einlass in die Wohnung zu gewähren, bis die Rechtmäßigkeit des Anliegens zweifelsfrei geklärt ist. Dies gilt insbesondere, wenn eine zeitliche Dringlichkeit vorgegeben wird. Ziehen Sie nach Möglichkeit weitere Personen wie Nachbarn, Familie, Bekannte hinzu. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell