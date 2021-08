Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung

Bad Dürkheim (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim beschädigte am Montag, den 30.08.2021 in der Zeit von 18:30 Uhr 20:05 Uhr einen PKW im Triftweg, Bad Dürkheim. Hierbei trat er gegen den Außenspiegel eines Fords und beschädigte ihn dadurch. Bei einer weiteren Meldung soll der Beschuldigte eine Wohnzimmerscheibe mit einem Stein eingeworfen haben. Diese ging dadurch zu Bruch. Grund hierfür war offenbar die Wohnungsverweisung am selbigen Tage. Der 30-jährige gestand die Taten und erhielt einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

