POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Berauschte Fahrer

Zwei mutmaßlich berauschte Fahrer hat die Polizei in Bad Säckingen und Wehr aus dem Verkehr gezogen. Am Donnerstag, 06.04.2021, gegen 18:15 Uhr, war in Bad Säckingen ein 19-jähriger Autofahrer aufgefallen, da er während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der folgenden Kontrolle fielen drogentypische Konsumanzeichen bei dem Fahrer auf. Nachdem der junge Mann zunächst einen Urintest verweigerte, willigte er dann doch ein. Nicht unentdeckt blieb dabei, dass er den Urinbecher mit Wasser befüllte! Die dann doch noch abgegebene Urinprobe ergab einen positiven Befund auf THC. Der junge Fahrer räumte schließlich den Konsum von einer größeren Menge Marihuana ein. Er musste mit zur Blutprobe. Am frühen Freitag, gegen 01:45 Uhr, wurde in Wehr ein 62 Jahre alter Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er mitten auf der Straße gefahren war. Er schien alkoholisiert, lehnte aber zunächst einen Alcomatentest ab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Schließlich wollte der Fahrer doch noch einen Test machen. Dieser ergab rund 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

