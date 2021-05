Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Rollerfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs-

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 14:50 Uhr, wurde ein Motorrollerfahrer im Löschgraben in Merdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von THC und Alkohol stand, des Weiteren aufgrund von Drogenmissbrauch keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige und Meldung an die Führerscheinstelle.

