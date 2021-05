Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Körperlicher Angriff auf Parkplatz von Einkaufszentrum

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 06.05.2021 gegen 17.30 Uhr ein 57 Jahre alter Mann, als er sein Auto auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Georg-Ühlin-Straße parkte. Nachdem dieser ausgestiegen war, wurde er in aggressiver Weise von einem neben ihm parkenden Jeep-Fahrer angesprochen, da dieser sich zugeparkt fühlte. Während des Gesprächs wurde der 57-Jährige von seinem 59 Jahre alten Kontrahenten beleidigt. Anschließend packte er diesen und schleuderte ihn auf den Kofferraum seines Fahrzeuges. Durch den dort befindlichen Spoiler erlitt er starke Rückenschmerzen. Im Anschluss entfernte sich der Jeep-Fahrer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell