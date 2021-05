Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Einbruch in Antiquitätenladen - Polizei bittet um Hinweise!

Mit einem unbekannten Gegenstand schlug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06/07.05.2021 ein Mann die Schaufensterscheibe eines Antiquitätenladens in der Hebelstraße ein. Um 02.30 Uhr wurde durch das Scheibenklirren ein im gleichen Gebäude wohnender Mann aufmerksam und öffnete die Rollläden. Daraufhin flüchtete der Einbrecher mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Der Flüchtende konnte lediglich als männlich und schwarz gekleidet beschrieben werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannten Uhrzeit in der Hebelstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

