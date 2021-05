Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brandmeldealarm in Haus für betreutes Wohnen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen-Reiselfingen:]

Am Donnerstag, den 06.05.21, gg. 14:30 Uhr wurde die Feuerwehr aus Löffingen, sowie die Polizei und das DRK zu einem Brandmeldealarm in einem Haus für betreutes Wohnen in Reiselfingen gerufen. Es stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass es sich glücklicher Weise nur um einen Fehlalarm handelte.

Der Auslösegrund des Alarms ist unbekannt und konnte auch über die Brandmeldeanlage nicht ermittelt werden.

Es entstand weder Personen noch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell