Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Bushaltestellenhäuschen geht in Flammen auf - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 11:00 Uhr, ging ein Bushaltestellenhäuschen in Höhe Hennematt in Rickenbach in Flammen auf. Durch die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Tankreinigungsfahrzeugs konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Jedoch brannte der Haltestellenunterstand nahezu komplett nieder. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 8000 bis 10000 Euro. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen und den Autofahrer, der das Feuer zuerst bemerkt hatte, sich zu melden (Kontakt 07764 9329980).

