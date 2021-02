Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Bremsung löste Auffahrunfall aus

Karlsruhe (ots)

Aufgrund einer Bremsung kam es in der Folge am Donnerstag gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 35 zu einem Auffahrunfall. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße 35 in Richtung Bretten. Aus bisher unersichtlichem Grund bremste der 45-jährige Fahrer, das folgende Fahrzeug konnte noch rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden. Der 33-jährige Fahrer des dritten Autos konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsung nicht vermeiden. Aufgrund des Aufpralls wurden die beiden vorderen Pkw's zusammengeschoben. Hierbei verletzten sich mehrere beteiligte Personen unter anderem ein zwei- und vierjähriges Kind. Der Gesamtschaden beträgt circa 1500 Euro.

