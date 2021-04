Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Ein Pedelec von der Kreisverkehrswacht für die Kreispolizeibehörde: Landrat Dr. Coenen freut sich über Spende (Foto)

Kreis Viersen: (ots)

- gemeinsame Presseerklärung der Kreisverkehrswacht Viersen e.V. und der Kreispolizeibehörde Viersen-

Die Kreisverkehrswacht Viersen e.V. hat der Kreispolizeibehörde Viersen ein Pedelec gespendet. Landrat Dr. Andreas Coenen, der Abteilungsleiter der Polizei Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus, Polizeirat Peter Tillmanns als Leiter der Direktion Verkehr und drei Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei nahmen die Spende von Dieter Lambertz, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Viersen e.V., in dieser Woche auf der Polizeidienststelle entgegen.

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater werden das Pedelec in ihrer Arbeit mit Seniorinnen und Senioren einsetzen, um diese an den Umgang mit dem Pedelec zu gewöhnen. Pedelecs mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h zählen zu den Fahrrädern. Die Zahl der Pedelecs hat sich seit dem Jahr 2016 in Deutschland mehr als verdoppelt. Auf den Straßen bewegen sich mittlerweile geschätzt mehr als sieben Millionen Exemplare. Gerade für ältere Menschen eignen sich Pedelecs gut, um dem Wunsch nach Mobilität an der frischen Luft gerecht zu werden. Allerdings ist der Umgang mit Pedelecs, die im Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad viel schwerer sind, nicht ganz ungefährlich. Gezieltes Training bietet daher Sicherheit und ermöglicht es, eigene Grenzen kennen zu lernen.

Sorge bereiten der Polizei und der Kreisverkehrswacht, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Pedelecs auch im Kreis Viersen steigt. Die Folgen eines solchen Verkehrsunfalles sind gerade für ältere Menschen schwerwiegend. Im Jahr 2020 sind im Kreis Viersen vier Personen während der Fahrt mit einem Pedelec tödlich verletzt worden. Drei von ihnen waren älter als 65 Jahre.

"Die Kreisverkehrswacht Viersen arbeitet seit langem sehr gut und vertrauensvoll mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Kreispolizeibehörde Viersen zusammen", so der Vorsitzende Dieter Lambertz. Gemeinsam mit der Volkshochschule Kreis Viersen haben die Verkehrssicherheitsberater einen Pedelec-Kurs erarbeitet. Im Rahmen dieser Kooperation stellt die Kreisverkehrswacht Viersen der Kreispolizeibehörde Viersen das erste Pedelec zur Verfügung. Das Gefährt soll es den Verkehrssicherheitsberatern ermöglichen, bei den Pedelec-Kursen anschaulich erklären zu können, wo die Vorzüge, aber auch die Gefahren bei der Nutzung liegen. Praktische Übungen mit anschließendem Training runden die Seminare ab.

Landrat Dr. Coenen begrüßt die Kooperation ausdrücklich: "Übung macht den Meister - das gilt auch und ganz besonders für das Radeln auf einem Pedelec. Dank der Spende können wir es den Seniorinnen und Senioren ermöglichen, den Umgang mit dem Pedelec zu üben, damit sie nach dem Seminar sicher und mobil im Kreis unterwegs sein können. Ich freue mich daher sehr, dass die Kreisverkehrswacht uns ein weiteres Pedelec für diesen Zweck zur Verfügung stellt. So schaffen wir gemeinsam ein Stück Mehr an Verkehrssicherheit auf zwei Rädern."

Bildunterschrift: Übergabe des ersten Pedelecs an Landrat Dr. Andreas Coenen, die Verkehrssicherheitsberaterin Daniela Michiels und den Verkehrssicherheitsberater Udo Berndt durch den Vorsitzenden der KVW-Viersen Dieter Lambertz./ah (316)

