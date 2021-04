Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall einer Radfahrerin

Viersen - Schirick (ots)

Am Dienstag, den 20.04.2021, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine vierköpfige Radgruppe den Aachener Weg, aus Richtung Stadion Hoher Busch kommend, in Fahrtrichtung Aachener Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine 19-jährige Radfahrerin aus dieser Gruppe mit ihrem Rad ins Straucheln und stürzte. Sie wurde in ein anliegendes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die junge Frau ohne Fremdeinwirkung. /ts (314)

