POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich-Wekeln (ots)

Am Montag gegen 18.15 Uhr befuhr eine 26jährige PKW-Führerin aus Willich in Willich-Wekeln den verkehrsberuhigten Bereich der Saturnstraße. An der Kreuzung Saturnstraße/ Plutoweg übersah sie einen 10jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den Plutoweg in Richtung Saturnstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der aus Sicht der PKW-Führerin von links kommende Junge zunächst auf die Motorhaube fiel und anschließend auf den Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. /UR (312)

