Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Verletzten

Viersen: (ots)

Zwei Leichtverletzte hat ein Zusammenstoß von zwei Pkw am Sonntag um 17:10 Uhr auf der Freiheitsstraße gefordert. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Viersen die Süchtelner Straße. Er bog nach links auf die Freiheitstraße in Fahrtrichtung Viersen ab. Vor ihm an der Ampel warteten zwei Motorradfahrer, die ebenfalls in Richtung Viersen abbogen. Aus Richtung Viersen auf der Freiheitsstraße fahrend passierte ein 35-jähriger deutsch-polnischer Autofahrer aus Mönchengladbach die Kreuzung in Richtung Dülken. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer blieben unverletzt. Die im Fahrzeug des Vierseners mitfahrende Ehefrau (47 Jahre alt) und Tochter (20 Jahre alt) wurden durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es besteht der Verdacht, dass der 35-Jährige bei Rotlicht zeigender Ampel in die Kreuzung hinein fuhr. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mönchengladbacher unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte, was ein Vortest bestätigte. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Polizei bittet besonders die beiden Motorradfahrer sowie mögliche weitere Unfallzeugen sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (310)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell