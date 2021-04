Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Zeit von Samstag, 03.04.2021 bis Samstag 17.04.2021 gelangten unbekannte Täter auf ein Grundstück am Burghof. Hier brachen sie zunächst eine Holzsauna auf und entwendeten einen Saunaofen. Im weiteren Verlauf brachen sie einen Lagerraum auf und nahmen dort zwei Motorsägen mit. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /TG (307)

