Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 30-Jähriger schwer verletzt

Haren (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein 30-Jähriger bei einem Unfall auf der B408 in Haren schwer verletzt. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Citroen auf der Bundesstraße in Richtung Niederlande unterwegs. Vermutlich weil er die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden landwirtschaftlichen Gespanns falsch einschätzte, konnte er trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Dabei wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell