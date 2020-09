Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 17-jähriger Motorradfahrer flüchtet

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in Nordhorn von der Lingener Straße über den Deegfelder Weg bis zur Koelmanns Maate zu einer Verfolgungsfahrt. Aufgrund seiner kritischen Fahrweise sollte ein 17-jähriger Motorradfahrer gegen 19 Uhr kontrolliert werden. Trotz Blaulicht und Martinshorn reagierte der Jugendliche nicht und flüchtete. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft und nötigte entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, insbesondere einen schwarzen Geländewagen. Zudem fuhr er mit hohem Tempo in einen verkehrsberuhigten Bereich und gefährdete dort spielende Kinder. Der Flüchtige konnte später gestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die selbst gefährdet wurden und hierzu Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

