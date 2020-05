Polizei Gütersloh

POL-GT: Wiederholte Sachbeschädigungen an PKWs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Seit Mittwoch vergangener Woche (20.05.) kam es auf einem Gemeinschaftsparkplatz mehrerer Mehrfamilienhäuser im Eschenweg zu Sachbeschädigungen an insgesamt fünf PKWs. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack an den Türen, der Motor- bzw. Kofferraumhaube.

Die Taten reihen sich in Serien von Sachbeschädigungen ein, die seit Oktober 2018 an der genannten Örtlichkeit angezeigt wurden. Es handelt sich dabei jeweils um mehrfache Taten, die in einem Abstand von wenigen Tagen begangen wurden.

Am vergangenen Mittwochabend (20.05., gegen 22:10 Uhr) beobachtete ein Zeuge eine Frau, die sich nahe an einem Fahrzeug aufhielt, welches anschließend Beschädigungen aufwies. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt, normale Statur, blondes Haar, südländisches Aussehen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zur beschriebenen Frau bzw. weiteren verdächtigen Personen machen, die sich am Tatort oder in dessen Umgebung aufgehalten haben? Wer hat Hinweise auf weitere Taten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell